Данська компанія представила ультракомпактний електромобіль iEV Z

Данська компанія iEV Motors представила дуже компактний електромобіль iEV Z, габарити якого становлять 78 см завширшки, 145 см заввишки та 198 см завдовжки – останній показник залежно від потреб власника може змінюватися. Важить машина лише 220 кг, повідомляє 3Dnews.

Якщо у власника iEV Z виникає потреба посадити в салон пасажира, приводи електромобіля розкладають друге сидіння за водійським і подовжують кузов до 235 см. І це ще не все: крім пасажира, в салон можна занурити ще й багаж, збільшивши довжину машини до 275 см. Як повідомляє виробник, усі ці маніпуляції займають лічені секунди.

Просунутих технічних характеристик такого електромобіля чекати не варто: тут є тільки один мотор потужністю 1 кВт (1,36 к.с.), який розганяє машину до 45 км/год, а акумулятор ємністю 3,3 кВт·год забезпечує запас ходу в 100 км та повністю заряджається за 3 години. Додатковим джерелом живлення є сонячні панелі, розміщені на даху. Якщо дозволяють місцеві закони, каже автовиробник, на цьому електромобілі можна їздити навіть велосипедними смугами.

Ультракомпактний iEV Z надійде у продаж вже цього року. Перші 50 покупців зможуть придбати його за €5 850. Через деякий час з'явиться просунута версія машини iEV Z+.