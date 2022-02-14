Урізноманітнюємо сніданок: як смачно приготувати солодкий рис

Рис на сніданок принесе заряд енергії та бадьорості на весь день. Солодкий рис із тушкованими яблуками стане чудовим доповненням звичного раціону, повідомляє 24 Канал.

Для приготування такого сніданку вам не знадобиться ніяких особливих інгредієнтів чи навичок. Потрібні лише прості компоненти, які точно є у кожному холодильнику.

Рецепт солодкого рису з яблуками

Час: 1 година Порцій: 2

Інгредієнти:

200 грам рису;

3 яблука;

1 столова ложка вершкового масла;

вершки або натуральний йогурт;

щіпка кориці;

цукор або мед до смаку.

Приготування: