Урізноманітнюємо сніданок: як смачно приготувати солодкий рис
Рис на сніданок принесе заряд енергії та бадьорості на весь день. Солодкий рис із тушкованими яблуками стане чудовим доповненням звичного раціону, повідомляє 24 Канал.
Для приготування такого сніданку вам не знадобиться ніяких особливих інгредієнтів чи навичок. Потрібні лише прості компоненти, які точно є у кожному холодильнику.
Рецепт солодкого рису з яблуками
Час: 1 година Порцій: 2
Інгредієнти:
- 200 грам рису;
- 3 яблука;
- 1 столова ложка вершкового масла;
- вершки або натуральний йогурт;
- щіпка кориці;
- цукор або мед до смаку.
Приготування:
- У каструлі доведіть рис до кипіння відповідно до інструкції на упаковці.
- Очистіть яблука від шкірки, розріжте навпіл, видаліть гнізда і наріжте невеликими шматочками.
- У каструлю з великим дном налийте трохи води або вершкового масла і прогрійте на повільному вогні.
- Якщо яблука не виділяють багато соку, просто додайте трохи води і варіть кілька хвилин, поки все не стане м'яким.
- Коли страва охолоне, можна підсолодити фруктовий мус цукром або медом (у невеликій кількості).
- Злийте рис, розкладіть порції на тарілках або мисках, додайте яблука, прикрасьте вершками або йогуртом і посипте дрібкою кориці.