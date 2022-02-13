"Слугам народу" заборонили залишати Україну – Дубинський
Депутатам з партії "Слуга народу" заборонили залишати територію України, повідомляє УНІАН.
Заборона набула чинності в неділю, 13 лютого, написав у своєму каналі в Telegram нардеп Олександр Дубинський.
"Депутатам" СН "сьогодні з опівночі заборонено залишати країну", – повідомив політик.
Колишній нардеп Ігор Мосійчук у Facebook поділився думкою, що в Україні скоро запровадять воєнний стан, і саме тому "слугам народу" нібито заборонили залишати Батьківщину.
"Очевидно, в понеділок-вівторок в Україні буде введено воєнний стан. Саме з цим пов'язана заборона народним депутатам від "Слуги народу" залишати територію країни, що повідомляє Олександр Дубинський", – зазначив екс-нардеп.