Розвідка США готується протистояти російським кібератакам – CNN

У США розглядають кіберпростір як ключовий фронт напруженості через загрозу вторгнення Росії до України. У зв'язку з цим Штати вирішили підготуватися до потенційного збільшення кількості атак програм-вимагачів на американські компанії з боку російських хакерів, повідомляє Обозреватель.

Це питання порушувалося на зустрічі представників Білого дому, спецслужб, розвідки, Міністерства внутрішньої безпеки та інших відомств. Про це пише CNN, посилаючись на слова американських чиновників.

Керівництво США обговорювало, як федеральним чиновникам потрібно реагувати на інциденти зі зломами, якщо вони зачеплять державні чи приватні організації у критично важливих секторах економіки. Додамо, що офіційні особи Штатів закликали всі компанії бути в стані підвищеної готовності через загрозу атак хакерів з РФ.

Водночас у США вважають, що наразі є "конкретна реальна загроза" українській інфраструктурі, але не американській. У зв'язку з цим Вашингтон може надати Києву допомогу у сфері кібербезпеки, особливо з урахуванням того, що в січні наша країна зазнала серії кібератак.