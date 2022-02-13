Німеччина постачала до РФ товари подвійного призначення в обхід санкцій

Після окупації Криму німецькі компанії продовжили масово постачати до Росії товари, які можна використовувати у військових цілях, зі схвалення федеральної влади та усупереч санкціям ЄС, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у матеріалі Welt am Sonntag.

Зазначається, що у 2020-му Мінфін або підпорядковане йому Федеральне управління економіки та експортного контролю видало 673 ліцензії на експорт так званих товарів подвійного призначення у країну призначення Росію загальною вартістю у майже 366 мільйонів євро.

Товари подвійного призначення – це товари, які можуть використовуватися як у цивільних, так й у військових цілях. До них належить техніка, яку можна використовувати у виробництві зброї, технологій для авіабудівництва і деяких хімічних речовин.

Видання зауважує великий обсяг цих поставок з ФРН, оскільки з моменту анексії Криму, згідно з європейським законодавством, до експорту в Росію застосовуються суворіші критерії.

"Тому виникає питання, чи достатньо ретельно перевіряють це німецькі органи" , - йдеться у матеріалі.

У 2021-му уряду Німеччини вже ставили питання щодо експорту товарів подвійного призначення, проте Берлін відповів, що перед тим, як переглядати рішення, треба переконатися, що ці товари використовуються у військових цілях.