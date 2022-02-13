Греція починає туристичний сезон вже з березня

Країна офіційно відкриє сезон відпочинку з першого дня весни, повідомляє РБК-Україна.

З наступного місяця Греція офіційно відкриє свої двері для іноземних туристів.

Міністр туризму Василіс Кікіліас заявив, що туристичний сезон в Грецькій Республіці почнеться 1 березня.

Як уточнили у виданні, незважаючи на швидке поширення коронавірусу і його нових штамів, у 2021-му Греції вдалося прийняти велику кількість міжнародних мандрівників.

У зв'язку з цим Кікіліас сказав, що боротьба з пандемією була важливою, завдяки чому країна в минулому сезоні відкрилася для іноземців.

"Те, як ми впоралися з пандемією, було настільки важливим, що, хоча всі інші середземноморські країни були закриті, ми відкрилися. А минулого року, коли всі вважали, що доходи від туризму складуть 5-6 млрд євро, вони досягли 10,5–11 млрд євро. Це величезний внесок в економіку Греції" , - зазначив міністр.

Нещодавно Кікіліас підкреслив, що Міністерство туризму і гравці туристичного сектору намагаються протягом цього року досягти показників до пандемії.

Міністр заявив, що замість середини квітня туристичний сезон розпочнеться 1 березня.

"Я бачу, що перший круїзний лайнер вже вирушив у Салоніки і в порт Волос. У нас буде 765 круїзів, 55% з яких будуть з портом приписки в Піреї, Салоніках, Іракліоні, на грецьких островах" , — зазначив міністр.

Крім того, туроператори і авіакомпанії закликають до збільшення на 30-50% місць розміщення в готелях, бронювання поїздок і слотів у цьому році, що, за словами влади Грецької Республіки, дуже обнадіює.

"Минулого року я привіз (до Греції - ред.) 1,5 мільйона мандрівників, цього року я хочу привезти 3 мільйони" , — зазначив генеральний директор німецької туристичної компанії під час свого візиту на Родос.

Згідно з дослідженням, проведеним Конфедерацією туризму Греції (SETE), до пандемії коронавірусу у 2019 році найбільше коштів витрачали в Греції туристи з Німеччини, Великої Британії та США.

У звіті SETE підкреслюється, що доходи країни від приїздів туристів з Німеччини в 2019 році склали близько 3 мільярдів євро, або в цілому 16,7% від загального обсягу доходів всього туризму Греції.

За даними грецької влади, кожен четвертий євро в економіці країни побічно або напряму надходить від туризму і доходить до середньої грецької сім'ї, що займається малим та середнім бізнесом.