Лізингодавці вимагають повернути літаки: SkyUp припиняє продаж квитків

На тлі заборони лізингодавцем посадки літака в Україні авіакомпанія SkyUp повідомила, що тимчасово припиняє продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року, повідомляє Новое время.

"Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації" , — сказав генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.

За його словами, ситуація, що склалася, вимагає рішення на державному рівні.

У SkyUp заявили, що у суботу, 12 лютого найбільші світові страхові компанії повідомили українським авіаперевізники про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Таке рішення пов'язане із підвищеними ризиками початку бойових дій.

У компанії пояснили, що власники повітряних суден — лізингодавці — вимагають якнайшвидшого повернення літаків на територію ЄС.