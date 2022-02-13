Авіаційне страхування в Україні тимчасово не розповсюджується на військові ризики

Українські страхові компанії 12 лютого отримали повідомлення від перестрахувального брокера Ллойда (Велика Британія) про тимчасове зняття всіх опцій з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні, як страхування відповідальності перед третіми особами, так і КАСКО літаків, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Так, ми отримували повідомлення від одного з брокерів – Ллойда, що з понеділка тимчасово знімаються всі опції з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні – як у страхуванні відповідальності перед третіми особами, так і КАСКО" , – повідомив директор страхової компанії "Експо Страхування" Анатолій Іванців.

Водночас він зазначив, що це стосується лише військових ризиків за договорами відповідальності та страхування КАСКО. Всі інші ризики залишаються покритими, як і раніше.

"Якщо унаслідок військових дій постраждає літак, то страхова компанія і перестраховики не покриватимуть цей збиток, причиною якого стали військові дії. Якщо раптом літак буде збитий і впаде на житловий будинок, місто, завод тощо і завдасть шкоди третім особам, то з покриття відповідальності перед третіми особами також виключається ризик покриття внаслідок військових дій" , – уточнив директор "Експо Страхування".

За його словами, лізингодавці, знаючи, що такі ризики не будуть покриті, звісно, проситимуть авіакомпанії, яким вони дали в лізинг літаки, вивести їх за межі небезпечної території. Ті ж компанії, у яких є свій авіапарк у власності, можуть продовжувати польоти на свій страх і ризик.

"Я так думаю, що для того, щоб стабілізувати ситуацію, потрібно державі, Міністерству фінансів створити тимчасовий спеціальний фонд, на якому зафіксувати певну суму грошей і дати авіакомпаніям державну гарантію з покриття військових ризиків в обов'язковому авіаційному страхуванні, і тоді все заспокоїться" , - зазначив Іванців.

За словами голови Асоціації "Страховий бізнес" В'ячеслава Черняховського, питання не стоїть у закритті для польотів повітряного простору над Україною, це рішення ухвалює Державіаслужба і Украерорух. Питання тільки в тому, чи будуть авіакомпанії ризикувати літати без покриття військових ризиків, якщо їхні страхові компанії не дадуть їм такого покриття або призупинять наявне.

СК "Експо Страхування" заснована 6 вересня 2007 року, спеціалізується на ризиковому страхуванні. Близько 84% страхового портфеля компанії припадає на авіаційні ризики.