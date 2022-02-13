"Слугам народу", які перебувають за кордоном, наказали повернутися в Україну

Народні депутати з фракції "Слуга народу", які знаходяться за кордоном, повинні терміново повернутися для участі в пленарному тижні, повідомляє Лівий берег.

Про це заявила заступниця голови фракції Євгенії Кравчук.

"Всі депутати мають бути в Україні на пленарному тижні. Хто закордоном повертається терміново" , - сказала Кравчук.

На уточнювальне питання, чи пов'язано це нібито з забороною нардепам-"слугам" на виїзд з країни, Кравчук сказала, що йдеться про забезпечення максимальної явки.

Водночас нардеп "СН" Олександр Качура додав:

"Так, нас попросили в чатах та рекомендували не залишати країну. Бо насправді поїхати з країни зараз - це аморально".