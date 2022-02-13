"Слугам народу", які перебувають за кордоном, наказали повернутися в Україну
Народні депутати з фракції "Слуга народу", які знаходяться за кордоном, повинні терміново повернутися для участі в пленарному тижні, повідомляє Лівий берег.
Про це заявила заступниця голови фракції Євгенії Кравчук.
"Всі депутати мають бути в Україні на пленарному тижні. Хто закордоном повертається терміново", - сказала Кравчук.
На уточнювальне питання, чи пов'язано це нібито з забороною нардепам-"слугам" на виїзд з країни, Кравчук сказала, що йдеться про забезпечення максимальної явки.
Водночас нардеп "СН" Олександр Качура додав:
"Так, нас попросили в чатах та рекомендували не залишати країну. Бо насправді поїхати з країни зараз - це аморально".