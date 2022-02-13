Названо 5 завидних холостячок серед українських ведучих

Існує думка, що головне завдання українських жінок - це вийти заміж і народити дитину. Але деякі красуні доводять, що спочатку потрібно встати на ноги, обзавестися улюбленою справою, бути успішною людиною, і тільки потім будувати серйозні гармонійні стосунки, повідомляє УНІАН.

Програма "ЖВЛ" склала топ найзавидніших холостячок серед українських ведучих.

Даша Трегубова

40-річна ведуча і автор віршів Даша Трегубова поділилася, що вона дуже влюблива, але метелики в животі пурхають недовго. Саме так вона описує своє особисте життя на даний момент. Але раніше вона вже була в шлюбі з чоловіком, від якого народила дочку Поліну. Їх союз розпався, бо, за словами Трегубової, чоловік хотів, щоб вона сиділа вдома. Зараз її серце вільне.

Даша Трегубова / instagram.com/dasha.tregubova

Соломія Вітвіцька

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька нещодавно розлучилася з чоловіком після 8 років шлюбу. Заліковувала душевні травми зірка в Каліфорнії в компанії своїх подруг. Зараз же вона вільна, але вірить, що зустріне своє кохання.

"Він повинен бути сильний, розважливий і з розумінням ставитися до моєї популярності" , - описала чоловіка мрії Соломія.

Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк вже давно закріпила за собою статус головної холостячки України. Кілька разів вона намагалася побудувати стосунки з чоловіками, але кожен раз їх кохання давало тріщину. Шанувальники навіть пропонували ведучій взяти участь у проекті "Холостячка" в надії, що на шоу вона зустріне чоловіка своєї мрії і буде щаслива.

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Надія Матвєєва

Ведуча Надія Матвєєва двічі була заміжня. Кожного разу вона думала, що це назавжди, але ні. Пізніше зірка зізналася, що за 50 років вона так і не відчула, що таке справжнє кохання.

Надія Матвєєва / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Лідія Таран

Ведуча Лідія Таран була одружена з Андрієм Доманським, від якого народила дочку Василину. Але їх шлюб розпався. Відтоді Лідія приховує своє особисте життя, і так нікого не представила громадськості. Також вона каже, що неідеальна жінка і на ідеального чоловіка не чекає.