Автобуси з пасажирами рейсу SkyUp вирушили з Кишинева в Україну
Чотири автобуси з пасажирами рейсу української авіакомпанії SkyUp, який здійснив посадку в Кишиневі на вимогу лізингодавця, вирушили до України, повідомляє Новое время.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Раніше він розповів, що посольство України в Молдові надає консульську допомогу пасажирам рейсу Мадейра — Київ. Для них організували харчування, а консули взаємодіяли з авіатранспортними органами Молдови та представниками SkyUp.
Також речник МЗС заявив, що міністерство готове «максимально сприяти» авіакомпанії та іншим українським перевізникам у вирішенні питань, пов’язаних зі здійсненням польотів.
"Завдяки злагодженій роботі консулів чотири автобуси з пасажирами рейсу SkyUp, який здійснив екстрену посадку в Кишеневі, вирушили до України. МЗС готове надати максимальне сприяння українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із здійсненням їхніх авіарейсів", — написав Ніколенко у Twitter.