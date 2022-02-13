Автобуси з пасажирами рейсу SkyUp вирушили з Кишинева в Україну

Чотири автобуси з пасажирами рейсу української авіакомпанії SkyUp, який здійснив посадку в Кишиневі на вимогу лізингодавця, вирушили до України, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше він розповів, що посольство України в Молдові надає консульську допомогу пасажирам рейсу Мадейра — Київ. Для них організували харчування, а консули взаємодіяли з авіатранспортними органами Молдови та представниками SkyUp.

Також речник МЗС заявив, що міністерство готове «максимально сприяти» авіакомпанії та іншим українським перевізникам у вирішенні питань, пов’язаних зі здійсненням польотів.