Комаровський розповів, навіщо потрібно приймати глюконат кальцію

Комаровський розповів, навіщо потрібно приймати глюконат кальцію

Доктор Євген Комаровський розповів про недорогий аптечний засіб, який багато хто зараховує до БАДів (біоактивних добавок), але це не так. І цей препарат дійсно працює і особливо потрібен дітям при дефіциті кальцію, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Йдеться про глюконат кальцію. А як його приймати, Заслужений лікар України розповів у Instagtram.

"Кальцію глюконат - це не біоактивна добавка (БАД), це нормальний аптечний препарат кальцію. Головне, що ви повинні знати: щоб кальцій засвоювався організмом, він повинен надходити у вигляді розчинної солі. Кальцію глюконат прекрасно розчиняється навіть у холодній воді, а ще він дешевий", - порадив педіатр.

Розрекламовані дорогі препарати кальцію приймати не має сенсу. Бо відрізняються вони від глюконату хіба що ціною. Препарат приймають, як правило, діти та підлітки, якщо є показання.

В яких випадках необхідний глюконат кальцію

Дітям приймати препарат потрібно при клінічних проявах дефіциту кальцію. На це вказують певні симптоми: підвищена нервова збудливість, гіпертонус м'язовий і інші, якщо дитина явно мало отримує кальцію через певну дієту (наприклад, не їсть молочні продукти).

У таких випадках в періоди активного росту кісток і зубів давати препарати кальцію можна і потрібно.

Яке дозування буде правильним

Важливо враховувати вік і вагу дитини при розрахунку дозування препарату.

"Якщо ви підлітку даєте по таблетці глюконату кальцію три рази на день, то ви цим тільки власну совість заспокоюєте, а не підтримуєте його здоров'я. У підлітковому віці людина повинна з'їдати мінімум 10-15 таблеток на добу", - запевняє лікар.

Доктор Комаровський скептично ставиться до такого способу отримання кальцію, як яєчна шкаралупа. На його думку, це марна трата сил і часу.

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