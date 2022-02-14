Комаровський розповів, навіщо потрібно приймати глюконат кальцію

Доктор Євген Комаровський розповів про недорогий аптечний засіб, який багато хто зараховує до БАДів (біоактивних добавок), але це не так. І цей препарат дійсно працює і особливо потрібен дітям при дефіциті кальцію, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Йдеться про глюконат кальцію. А як його приймати, Заслужений лікар України розповів у Instagtram.

"Кальцію глюконат - це не біоактивна добавка (БАД), це нормальний аптечний препарат кальцію. Головне, що ви повинні знати: щоб кальцій засвоювався організмом, він повинен надходити у вигляді розчинної солі. Кальцію глюконат прекрасно розчиняється навіть у холодній воді, а ще він дешевий" , - порадив педіатр.

Розрекламовані дорогі препарати кальцію приймати не має сенсу. Бо відрізняються вони від глюконату хіба що ціною. Препарат приймають, як правило, діти та підлітки, якщо є показання.

В яких випадках необхідний глюконат кальцію

Дітям приймати препарат потрібно при клінічних проявах дефіциту кальцію. На це вказують певні симптоми: підвищена нервова збудливість, гіпертонус м'язовий і інші, якщо дитина явно мало отримує кальцію через певну дієту (наприклад, не їсть молочні продукти).

У таких випадках в періоди активного росту кісток і зубів давати препарати кальцію можна і потрібно.

Яке дозування буде правильним

Важливо враховувати вік і вагу дитини при розрахунку дозування препарату.

"Якщо ви підлітку даєте по таблетці глюконату кальцію три рази на день, то ви цим тільки власну совість заспокоюєте, а не підтримуєте його здоров'я. У підлітковому віці людина повинна з'їдати мінімум 10-15 таблеток на добу" , - запевняє лікар.

Доктор Комаровський скептично ставиться до такого способу отримання кальцію, як яєчна шкаралупа. На його думку, це марна трата сил і часу.