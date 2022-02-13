Штайнмаєра переобрали президентом Німеччини

Франк-Вальтер Штайнмаєр обраний президентом Німеччини на другий термін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Результати виборів оголосила спікер парламенту Бербель Бас.

Штайнмаєр заявив про бажання висунутися на новий термін 28 травня минулого року, Соціал-демократична партія Німеччини підтримала його рішення. Потім про намір підтримати Штайнмаєра на виборах висловилися представники Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП), "зелених" і партійного Союзу ХДС/ХСС. Тож дипломат і політик вже заздалегідь заручився підтримкою більшості в Бундестазі і Бундесраті - це дві палати, які складають у ФРН у Федеральні збори.

Президента Німеччини обирають на термін у п'ять років.