До України прибули ще два літаки з допомогою від США

До України в неділю, 13 лютого, прибули ще два літаки з оборонною допомогою від Сполучених Штатів, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Посольство США в Україні.

"Sweet 16 та ще й 17 — якщо ви розумієте, про що ми: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на $200 млн — боєприпаси та заряди для гранатометів" , — ідеться в повідомленні у Twitter.

Раніше в диппредставництві заявили, що Вашингтон планує надати Києву ще 90 тонн допомоги для ЗСУ, включно з протитанковими ракетними комплексами Javelin.