Росія перекидає додаткові танкові сили до кордону з Україною

Російська Федерація перекинула до кордону з Україною додаткові сили 1-ї гвардійської танкової армії, повідомляє УНІАН.

РФ відправила до українського кордону танки Т-80У 4-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії, йдеться в Telegram-каналі розслідувачів з Conflict Intelligence Team.

За їхніми даними, танки помітили на поїздах в Бєлгороді й у Веселій Лопані Бєлгородської області РФ за 15 км від кордону з українською державою.

"...Спочатку ми припустили, що вони прибули туди з-під Воронежа, проте після перевірки за залізничними базами даних з'ясувалося, що ешелони слідували зі станцій Селятино і Кубинка-2 Московської області, в районі постійної дислокації 4-ї гвардійської танкової дивізії..." , – наголошується в повідомленні.

Розслідувачі зазначили, що це свідчить про перекидання до кордону додаткової техніки 1-ї гвардійської танкової армії, крім тієї, яка вже знаходилася на полігоні біля Воронежа.

Росія відправила до українського кордону додаткові сили гвардійської танкової армії, з'ясували в CIT / колаж зі скріншотів з відео t.me/CITeam

Нагадаємо, на початку лютого в CIT повідомили, що РФ перекинула на південь і захід держави техніку Військ національної гвардії, зокрема, бронетранспортери.