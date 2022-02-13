Росія перекидає додаткові танкові сили до кордону з Україною
Російська Федерація перекинула до кордону з Україною додаткові сили 1-ї гвардійської танкової армії, повідомляє УНІАН.
РФ відправила до українського кордону танки Т-80У 4-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії, йдеться в Telegram-каналі розслідувачів з Conflict Intelligence Team.
За їхніми даними, танки помітили на поїздах в Бєлгороді й у Веселій Лопані Бєлгородської області РФ за 15 км від кордону з українською державою.
"...Спочатку ми припустили, що вони прибули туди з-під Воронежа, проте після перевірки за залізничними базами даних з'ясувалося, що ешелони слідували зі станцій Селятино і Кубинка-2 Московської області, в районі постійної дислокації 4-ї гвардійської танкової дивізії...", – наголошується в повідомленні.
Розслідувачі зазначили, що це свідчить про перекидання до кордону додаткової техніки 1-ї гвардійської танкової армії, крім тієї, яка вже знаходилася на полігоні біля Воронежа.
Нагадаємо, на початку лютого в CIT повідомили, що РФ перекинула на південь і захід держави техніку Військ національної гвардії, зокрема, бронетранспортери.