Сьогодні Зеленський обговорить із Байденом ситуацію в Україні – Никифоров

У неділю, 13 лютого, відбудеться телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена, присвячена ситуації в Україні на тлі загрози нової агресії РФ, повідомляє Новое время.

"У найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом" , — повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.