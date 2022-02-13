Астрологи склали гороскоп на 14 лютого для всіх знаків Зодіаку. Зірки радять зібрати всі сили і зосередиься на вирішенні одного, але найважливішого завдання, повідомляє УНІАН.

Овен

Завтра Овни захочуть бути в центрі уваги і, якщо раптом там не виявляться, то будуть сильно дивуватися.

Тільці

У цей день Тілець ризикує стати домашнім тираном. При цьому він буде думати, що просто проявляє ініціативу. Для уникнення непорозумінь вдома, астрологи радять Тільцю не розмовляти командним тоном.

Близнюки

У понеділок Близнюків будуть переслідувати нав'язливі ідеї, через це астрологи радять їм звести спілкування до мінімуму, щоб обговорення цих ідей не переростало в суперечку.

Рак

У цей день Раку буде важко зрозуміти, чому деякі задоволення є ще й гріхами. Він, ймовірно, дозволить собі те, чого йому вже дуже буде хотітися.

Лев

У Лева може виникнути сильне бажання командувати. Однак астрологи радять командувати тільки тим Левам, у яких є лідерські якості. А так - краще переключити енергію на романтичне побачення, воно увінчається успіхом.

Діва

Завтра Діви змушені будуть боротися з обставинами. Астрологи попередили, що в цей день Діву можуть втягнути в рішення якогось непотрібного їй завдання.

Терези

Для Терезів день буде сповнений хороших емоцій і вражень за умови, що вони не будуть зациклюватися на дрібницях. В іншому випадку вони ризикують зіпсувати день і собі і близьким.

Скорпіон

Скорпіон буде відчувати труднощі з самоорганізацією і дисципліною, через це йому буде важко триматися в звичних рамках.

Стрілець

Завтра плани Стрільця весь день будуть змінюватися. Щоб вирішити хоч щось Стрільцеві потрібно зосередитися, проте це буде непросто.

Козоріг

У понеділок у Козерога буде войовничий настрій. Астрологи попередили, що не варто дивуватися, якщо день буде конфліктним.

Водолій

Завтра Водолій може легко захопитися найрізноманітнішими речами. Тому розраховувати в цей день на сталість почуттів не варто.

Риби

Риби захопляться малозначущою нісенітницею, при цьому їм не буде здаватися, що це дурниця. Тому будувати на понеділок серйозні плани не варто, краще присвятити день коханню.