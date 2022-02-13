У Пентагоні не підтвердили інформацію про напад РФ на Україну 16 лютого
Представник Пентагону Джон Кірбі не зміг підтвердити початок вторгнення Росії на територію України 16 лютого, повідомляє УНІАН.
Про це йшлося в його інтерв'ю Fox News Sunday.
"Я не в змозі підтвердити ці повідомлення", — заявив Кірбі, коментуючи заяви про те, що в середу, 16 лютого, очікується початок вторгнення Росії на територію України.
Водночас він додав, що США вважають, що "великі військові дії можуть відбутися в будь-який день".
Раніше ЦРУ і американські військові оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може статися в найближчу середу, 16 лютого.
Видання Politico з посиланням на джерела інформувало, що президент США Джо Байден також повідомив союзникам, що Росія може вторгнутися в Україну 16 лютого.
Імовірність вторгнення РФ в Україну
З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ.
11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент.
Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів.
Україна зажадала від РФ роз'яснення щодо військової діяльності біля кордонів нашої країни і на території тимчасово окупованого Криму.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина отримала від джерел у Росії та Білорусі спростування заяв про підготовлюване вторгнення в Україну.