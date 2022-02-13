Папа Римський поновив молитви за Україну на тлі російської загрози

Папа Римський Франциск поновив молитви за мир в Україні на тлі напруженої ситуації на російсько-українському прикордонні, повідомляє УНІАН.

Папа Франциск закликав світових лідерів шукати мирний шлях вирішення ситуації в Україні і довкола неї у зв’язку з появою у ЗМІ інформації, що Росія може вторгнутися "у будь-який момент".

"В той час як більшість західних країн закликають своїх громадян покинути Україну, Папа Франциск поновив свої молитви за цю східноєвропейську державу" , - пише видання.

Виступаючи у неділі на площі Святого Петра, Папа сказав, що новини щодо ситуації в Україні "дуже тривожними". Папа Римський закликав усіх на мить помолитися у тиші заради миру в Україні.

"Новини, які надходять із України, дуже тривожні. Я довіряю заступництву Діви Марії та совісті політичних лідерів усі зусилля в ім'я світу. Помолимося у тиші" , - відповів папа Франциск.

У січні Папа Франциск назвав повномасштабне вторгнення Росії до України "безумством" і закликав продовжувати дипломатичні зусилля у "нормандському форматі".