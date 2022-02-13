Німеччина може не дати дозволу на запуск Північного потоку-2 - міністр економіки Австрії

Газопровід Північний потік-2 може ввійти до пакету потенційних санкцій проти Росії, який обговорюють у Євросоюзі, в разі її вторгнення до України. Ідеться про введення його в експлуатацію, повідомляє Новое время.

Про це заявила міністерка економіки Австрії Маргарете Шрамбьок в етері телеканалу ORF 2.

За її словами, в уряді країни сподівається, що цього не станеться, оскільки Австрія багато інвестувала в газопровід.

"Ми сподіваємося, що не буде вторгнення… У такому разі санкції торкнуться не обсягів газових поставок, йдеться про те, що Німеччина не дасть дозволу на запуск газопроводу" , — заявила Шрамбьок.

Раніше в Білому домі заявили, що не вважають необхідним негайно запроваджувати санкції проти Північного потоку-2, а загроза санкцій повинна мати ефект стримування і засобом впливу на Росію. Водночас президент США Джо Байден пообіцяв заморозити газопровід у разі вторгнення РФ в Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не сказав безпосередньо, що газопровід буде зупинено, але заявив, що Німеччина разом із союзниками «вживе всіх необхідних заходів» і що немає таких заходів, щодо яких погляди Берліна і Вашингтона відрізняються.

Будівництво газопроводу Північний потік-2 потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік завершили 10 вересня 2021 року. Компанія Nord Stream 2 AG почала заповнювати технічним газом першу нитку Північного потоку-2 4 жовтня.