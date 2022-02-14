Причини болю між лопаток і чим він небезпечний

Іноді люди скаржаться на біль між лопатками. Вона може бути гострою або ниючою, іноді швидко проходить сама собою, іноді довгий час завдає дискомфорту. Найчастіше вона не викликає сильних побоювань, але в деяких випадках такий біль може бути ознакою серйозних захворювань, повідомляє Econet.ru.

Причини болю між лопаток:

сидячий спосіб життя/роботи;

різні травми хребта; захворювання хребта;

тяжкі фізичні вправи;

порушення постави;

розтягнення м'язів спини під час сну;

неправильне виконання вправ;

підйом ваг;

Інші причини.

До інших причин належать конкретні діагнози, однією з симптомів яких є біль між лопатками:

сколіоз;

грижа міжхребцевого диска;

звуження спинного мозку;

печія;

остеохондроз у суглобах навколо шиї, хребта, ребер;

ущемлення нерва;

жовчний камінь та ін.

Іноді біль між лопатками з'являється при серцевому нападі, особливо у жінок, при цьому може з'явитися задишка, біль у грудях. У цьому випадку слід негайно викликати швидку медичну допомогу.

Цей біль може бути симптомом серйозного захворювання – легеневої емболії. Біль при цьому різкий, супроводжується задишкою. Слід також звернутися за невідкладною допомогою.

Чим небезпечний біль:

Міжреберна невралгія. Це одна з найпоширеніших причин болю між лопатками, коли гостро коле між ребер, важко дихати. Іноді цей біль плутають із хворобою серця, але звернути увагу потрібно на хребет.

Захворювання ШКТ. Порушення кровообігу між хребтовими артеріями та нервами може призводити до проблем травної системи.

Кіфоз. Викривлення спини, коли вона набуває форми знака питання. При цьому страждають усі внутрішні органи, суглоби.

Набряки. Біль між лопатками може призводити до застою лімфатичної рідини, а це порушує роботу нирок, печінки, кишківника.

Оніміння рук. Затискання плечових суглобів часто призводить до оніміння рук та поганого кровообігу.