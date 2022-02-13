Україна скликає термінову зустріч із країнами-учасницями Віденського документу

Україна скликає термінову зустріч із Росією та іншими країнами-учасницями Віденського документу з приводу зосереджених військ РФ біля України та на окупованих територіях, повідомляє УНІАН.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що Росія так і не надала даних щодо своїх військ протягом раніше відведених їй у рамках Віденського документа 48 годин.

"Росія не відповіла на наш запит щодо Віденського документу. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму" , - написав Куліба.

Він додав, що якщо "Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов'язання щодо військової прозорості для зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць".

Що передувало

Напередодні Україна звернулася до Росії із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, що прилягають до території нашої країни та у тимчасово окупованому Криму.

Відповідно до положень Віденського документа, РФ має надати точні райони провадження військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь, уточнив Кулеба.