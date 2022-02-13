Вашингтон готує список російської еліти для застосування санкцій

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська влада готує списки представників економічної еліти Росії для застосування до них санкцій у разі військового вторгнення в Україну. Обмеження можуть торкнутися, зокрема, людей з оточення голови Кремля Володимира Путіна, повідомляє Обозреватель.

За словами чиновника, після введення санкційного пакету "багато олігархів" не зможуть "вільно подорожувати і вільно витрачати" свої гроші. Про це розповiв телеканал CNN.

"Ми складаємо списки російських економічних еліт, які зазнають санкцій і які не зможуть вільно подорожувати та вільно витрачати" , – сказав Салліван.

Радник також додав, що Москва готова до взаємодії з Вашингтоном щодо визволення американців Пола Уілана (засуджений у Росії за шпигунство) та Тревора Ріда (засуджений за опір поліцейським), які відбувають покарання на її території.

Що було раніше

11 лютого Салліван заявив, що наступ російських військ на Україну, ймовірно, почнеться з повітряних бомбардувань та ракетних ударів, які призведуть до численних жертв серед населення. Водночас, за словами чиновника, Штати точно не знають ані форми, ані дати вторгнення.

Незабаром після цієї заяви американська агенція Bloomberg написала, що військові дії з боку РФ можуть розпочатися у вівторок, 15 лютого. При цьому німецьке видання Der Spiegel назвало іншу дату можливого вторгнення – 16 лютого.

На тлі цих чуток американський лідер Джо Байден провів телефонну розмову із главою Кремля Володимиром Путіним. Як повідомили у Білому домі, політик "дав зрозуміти, що якщо Росія здійснить нове вторгнення в Україну, США разом із союзниками та партнерами відреагують рішуче та покладуть на РФ швидкі та серйозні збитки".