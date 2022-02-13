У найбільших містах України Нацкорпус навчає мешканців цивільної оборони

В рамках кампанії "Не панікуй! Готуйся!" по всій Україні відбуваються навчання для цивільного населення, організовані Громадським штабом оборони за підтримки Національного Корпусу. Наймасштабнішими сьогодні стали заходи у Дніпрі та Сумах, повідомляє Обозреватель.

Реакцією українців на постійні загрози та зосередження військ біля наших кордонів стала масова участь у підготовці до громадянської оборони.

Люди різного віку, професій та статі вирішили опанувати навички, необхідні в критичних ситуаціях і під час бойових дій. Саме цьому і вчать бажаючих під час вишколів у рамках всеукраїнської кампанії “Не панікуй! Готуйся!”.

У Сумах, що межують із Росією, захід відвідали близько 500 сумчан. Жителі міста прийшли опанувати нові навички на практичних заняттях з тактичної оборони, тактичної медицини, правил поводження з різними видами зброї. Тут же вони змогли дізнатися, що насправді має бути у тривожній валізі.

Не менший ажіотаж викликали начання “Не панікуй! Готуйся!” й у Дніпрі. Декілька сотень дніпрян прийшли отримати від ветеранів російсько-української війни знання, необхідні в умовах надзвичайних ситуацій.

Подібні заходи сьогодні також відбулися у Миколаєві, Чернігові, Ужгороді, Ковелі та Житомирі. У Маріуполі навчання місцевих мешканців провели інструктори полку "Азов".

Наймасштабнішими сьогодні стали заходи у Дніпрі та Сумах. Джерело: nationalcorps.org

Люди різного віку, професій та статі вирішили опанувати навички, необхідні під час бойових дій. Джерело: nationalcorps.org

У Сумах захід відвідали близько 500 сумчан. Джерело: nationalcorps.org

Кілька сотень дніпрян прийшли повчитися у ветеранів. Джерело: nationalcorps.org

Нагадаємо, що з ініціативою навчання населення цивільній обороні та розвитку мережі опору Нацкорпус виступав ще у 2021 році – коли РФ проводила військові навчання на кордонах з Україною. Тоді у всіх обласних центрах було створено Штаби оборони з метою координації зусиль патріотичних сил та підготовки населення країни до захисту суверенітету. Вишколи ж у рамках кампанії "Не панікуй! Готуйся!" проводяться по всій країні третій тиждень.