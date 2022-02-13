Україна шукає морські коридори для безпечного плавання через військові навчання РФ

Державне підприємство "Держгідрографія" проводить позаплановий промір глибин у Чорному морі для визначення морського коридору. Роботи проводяться, щоб забезпечити безпечне судноплавство на тлі блокування Росією чорноморських портів, повідомляє РБК-Україна.

Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

Як зазначили у відомстві, позапланові проміри глибин проводяться в північно-західній частині Чорного моря. "Держгідрографія" уточнює характер і структуру рельєфу дна в цьому районі. Роботи проходитимуть до 14 лютого.

"Ці роботи проводяться у зв'язку з незаконним закриттям морського району для проведення військових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України" , - підкреслили в Міністерстві.

Там також зазначили, що через небезпеку плавання на підходах до морських портів Одеської затоки торговим суднам рекомендується використовувати морський коридор в районі Дністровської банки. Він знаходиться між західним кордоном району навчань РФ і південно-східним краєм Дністровської банки.

Нагадаємо, раніше Росія оголосила великі райони Азовського і Чорного морів небезпечними і закрила для плавання на період з 13 по 19 лютого нібито у зв'язку з проведенням військових навчань.

Відзначити, МЗС України висловило рішучий протест Росії.