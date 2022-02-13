Віце-канцлер Німеччини: ми не залишимо Україну на самоті

Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек переймається зростанням напруженості біля кордонів України, повідомляє Європейська правда.

"Ми можемо опинитися на межі війни в Європі. З великими арміями танків навпроти один одного. Це абсолютно гнітюче і загрозливе", - заявив Габек .

За його словами, дуже добре те, що канцлер Олаф Шольц їде до Києва у понеділок.

"Знаки мають значення. Ми не залишимо Україну на самоті. Через численні розмови можна спробувати побудувати міст, який на даний момент не видно", - зазначив Габек .

Як повідомлялося, на зустрічі канцлер Німеччини повідомить російського президента Володимира Путіна, що Росія зіткнеться з "важкими наслідками", якщо нападе на Україну, але Берлін не очікує конкретних результатів від дискусій.

Канцлер Олаф Шольц у понеділок поїде до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а у вівторок до Москви, щоб зустрітися з Путіним у рамках дипломатичних зусиль щодо ослаблення напруженості.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендувало своїм громадянам, які перебувають в Україні, зважити на необхідність подальшого перебування з урахуванням ризику військового конфлікту; роботу консульства у Дніпрі припиняють.