"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: хто пройшов "сліпі прослуховування"

Уже 4 тиждень поспіль тренери "Голосу країни 12" наповнюють свої команди обдарованими вокалістами з різних куточків України. У попередніх випусках до етапу "музичних батлів" потрапили 30 учасників. Хто пройшов "сліпі прослуховування" , дізнавайтеся в матеріалі, повідомляє 24 Канал.

Недільний 4 випуск "Голосу країни" став справжньою одою коханню перед Днем святого Валентина, інформує 24 канал. У ньому співали подружні пари, звучали найромантичніші пісні та вперше в історії української версії шоу освідчувались.

Це не могло не розчулити зіркових тренерів – Надю Дорофєєву, Олю Полякову, Потапа та Святослава Вакарчука. Однак до своїх команд вони обрали 11 найталановитіших.

Голос країни 12 сезон 4 випуск

Володимир Порубайло

26-річний юнак прийшов на "Голос країни", аби показати, як звучить Миколаївська область. Зараз він одесит – співає в ресторані на Дерибасівській. Володимир показує українцям і гостям з-за кордону одеський фольклор, однак мріє про велику сцену.

На "сліпих прослуховуваннях" хлопець виконав Eye Of The Tiger. Він обернув двох тренерів – Олю Полякову та Надю Дорофєєву, однак навіть після дуету з "дівою ночі" – пісні "Мурка" – обрав команду DOROFEEVA.

Цікаво, що за лаштунками Володимир пішов на чи не найважливіший крок у своєму житті – освідчився коханій дівчині Андріані. Вона на всю країну відповіла "так".

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Володимира Порубайло

Алучана Феджи

У 12 сезон вокального шоу прийшла Алучана Феджи, яку глядачі пам'ятають з проєктів "Голос. Діти" та "Маленькі гіганти". 18-річна дівчина вирішила відкрити себе нову, тож заспівала хіт гурту KAZKA "М'ята".

Через хвилювання Алучані не вдалось розвернути жодного з зіркових тренерів, але її обрала команда "Другий шанс" – червону кнопку натиснула Олександра Заріцька.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Алучани Феджи

Дмитро Цимбал

До Києва Дмитро приїхав з Черкас. Він співає в народному хорі імені Верьовки, однак "не визнає тупцювання на місці", тож у 42 роки наважився залишити зону комфорту й проявити себе як сольний артист.

Чоловік виконав арію Luna і в перші секунди розвернув Олю Полякову, а на останніх – Святослава Вакарчука. Для Дмитра цей вибір був непростий, але він пішов до лідера "Океану Ельзи".

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Дмитра Цимбала

Аліна Лаврова

Представляти Сумську область на "Голосі країни" приїхала 30-річна Аліна Лаврова. На "сліпих прослуховуваннях" їй акомпанував чоловік Юрій.

Дівчина вразила "хуліганським" виконанням суперпопулярного хіта Rampampam. Як тільки Аліна доспівала, троє тренерів розвернулись – Потап, Полякова та Дорофєєва. Зірковий продюсер запропонував подружжю піти в "Голос" дуетом, тож після довгих сумнівів вони обрали його.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Аліни Лаврової

Каріна Аввакумова

На "сліпих прослуховуваннях" з'явилась зірка серіаліті "Київ вдень та вночі" Каріна Аввакумова. Вона вже реалізувалась як жінка та актриса, але вирішила дати собі шанс як співачці й показати всій країні, що мрії повинні здійснюватися.

Дівчина заспівала пісню Світлани Лободи Americano і, як здалось Потапу, "перекрикувала". Тож до неї не розвернувся жоден з тренерів.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Каріни Аввакумової

Діана Матвійчук

Спробувати свої сили на дорослому "Голосі" наважилась 16-річна донька диригента церковного хору з міста Ірпінь. Дівчинка звикла співати церковну музику, але на телепроєкті виконала пісню "Там куди я йду". Своїм вокалом вона розвернула Потапа, тож автоматично потрапила в його команду.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Діани Матвійчук

Гліб Пархоменко

На "сліпі прослуховування" приїхав юний рокер з Херсону. Зараз він вчиться на реабілітолога, але мріє пов'язати життя зі своєю головною пристрастю – музикою.

На "Голосі" він заспівав хіт переможців Євробачення-2021 Måneskin – Zitti E Buoni. Його рок-драйв підкорив трьох суддів – Олю Полякову, Надю Дорофєєву та Святослава Вакарчука, але пішов Гліб у команду DOROFEEVA.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Гліба Пархоменка

Павло Тютюнник

25-річний Павло на "Голосі країни" представляє Тернопільщину. Він працює в центрі дитячої творчості, але заспівав зовсім недитячий хіт – безсмертну пісню Миколи Мозгового "Минає день, минає ніч". Свій виступ він присвятив бабусі та дідусю, які "згоріли" від коронавірусу за п'ять днів.

Своїм проникливим виконанням він розвернув Вакарчука та Полякову й навіть заспівав з ними дуетом: з Олею – "Минає день, минає ніч", а зі Святославом – його хіт "Обійми". Душею він сплівся з лідером "Океану Ельзи", тож обрав його команду.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Павла Тютюнника

Тарас Полях

24-річний Тарас зі Сумщини працює охоронцем Михайла Поплавського, однак марить великою сценою. У 12 сезоні "Голосу країни" юнак виконав пісню гурту "Нервы" – "Слишком влюблён", котру присвятив коханій дівчині. Його не обрав жоден з зіркових тренерів, але той пообіцяв розвивати свій потенціал.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Тараса Поляха

Юлія Штоля

Майже три роки уманчанка Юлія Штоля співає в ресторані. Вона дуже любить свою роботу, але прагне виходити на велику сцену. "Голос країни" – її перший крок до найзаповітнішої мрії.

На перших секундах дівчина розвернула Потапа, а далі – інших трьох тренерів. Юлія так сподобалась продюсеру, що той погодився заспівати з нею дуетом сингл гурту "Потап і Настя" – "На районе". Так, вокалістка обрала команду репера.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Штолі

Олександр Десятніков

25-річний гончар з Дніпра приїхав до Києва, щоб покінчити з "концертами" для глини й співати для всієї країни. На "сліпих прослуховуваннях" він вирішив брати суддів хітом "Океану Ельзи" – "Без тебе мене нема". На жаль, Вакарчука Сашко не розвернув, але потрапив у команду Потапа.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Десятнікова

Аліса Фінашкіна

На "Голосі країни" заспівала 33-річна мама в декреті, яка хоче довести жінкам, що на сім'ї та дітях життя не закінчується. Вона вийшла на сцену з ліричною піснею "Покажи" гурту "Тату".

Жоден з тренерів не взяв Алісу до своєї команди. Проте дівчині пощастило виступити в дуеті з Дорофєєвою, яка записувала кавер на цю композицію, та потрапити до Олександри Заріцької та Юрія Мацоли.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Аліси Фінашкіної

Дімаш Даулетов

На український "Голос країни" Дімаш Даулетов приїхав з Алмати. З проникливим голосом Вітні Г'юстон він чотири роки працював екскаваторщиком, тоді як у Києві розвернув усіх чотирьох тренерів.

Хіт I Have Nothing привів хлопця в команду Олю Полякової. Та пищала від радості, що "вигризла" такого обдарованого учасника в конкурентів.

Цікаво, що Дімаш Даулетов став першим і єдиним учасником команди Олі Полякової в 4 випуску "Голосу країни".

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Дімаша Даулетов

Учасники, які пройшли "сліпі прослуховування"

Команда Святослава Вакарчука

Дмитро Цимбал;

Павло Тютюнник.

Команда Олі Полякової

Дімаш Даулетто.

Команда DOROFEEVA

Володимир Порубайло;

Гліб Пархоменко.

Команда Потапа

Аліна Лаврова;

Діана Матвійчук;

Юлія Штоля;

Олександр Десятніков.

Команда Олександри Заріцької та Юрія Мацоли