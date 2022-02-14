14 лютого 2022 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

Яке свято 14 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються День святого Валентина або День всіх закоханих, Міжнародний день диваків-одинаків, День комп'ютерника і програміста, Міжнародний день дарування книг, День закоханих у бібліотеку, Всесвітній день зцілення звуком, День народження французької мови, Всесвітній день шлюбу, Свято пробудження життєвих сил, Неділя аутизму, повідомляє УНІАН.

В Україні - День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, День комп'ютерника, у Німеччині - День психічно хворих людей, в Індії - День поклоніння батькам, у США - День Фредеріка Дугласа, День донора органів, День обізнаності про крадіжку домашніх тварин, День колеса огляду, чоловічий день, День шоколадних цукерок із кремом, в Італії - Битва апельсинів, у Данії, Норвегії – Масниця, в Болгарії - свято виноградарів, у Норвегії - День матері, в Бразилії - Карнавальна неділя, у Польщі - День хворих на епілепсію, День Ліги жінок-виборниць.

Пам'ятні дати 14 лютого, річниці та події

14 лютого 842 року - День народження французької мови: Людовик II німецький і Карл II Лисий склали страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою.

14 лютого 1349 року – "Чорна смерть": за звинуваченням у поширенні чуми в Страсбурзі було вбито близько 2000 євреїв, із них 900 спалені живцем. Казимир III надав притулок уцілілим євреям у Польщі.

У 1779 році жителями Гавайських островів був убитий знаменитий мореплавець Джеймс Кук.

У 1876 році в США Олександр Грехем Белл отримав патент, що описує "метод і апарат... для передачі мови та інших звуків по телеграфу ... за допомогою електричних хвиль". Фактично йшлося про телефон.

У 1903 році було створено Міністерство торгівлі США.

У 1907 році була заснована Львівська галерея мистецтв.

У 1929 році сталася бійня в Чикаго. Це була розправа італійських мафіозі з угруповання Аль Капоне із членами конкуруючого ірландського угруповання Багса Морана, в результаті якої було застрелено сімох осіб. Усе відбувалося під час дії "сухого закону" в США.

У 1933 році в Парижі відкрилася перша телефонна служба точного часу.

У 1949 році вперше зібрався Кнесет, парламент Ізраїлю.

У 1961 році був відкритий 103-й елемент, лоуренсій.

У 2003 році у віці 6,5 років померла клонована вівця Доллі.

У 2005 році був створений сервіс YouTube.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 14 лютого вшановує пам'ять Святого Трифона, покровителя сім'ї. У минулі часи в цей день молодята влаштовували весілля і гуляння, оскільки скоро настане Великий піст.

Що сьогодні не можна робити

Не даруйте гострі предмети, годинники, капці, рушники, перли, дзеркала, шарфи та нижню білизну. Не проводьте день на самоті - зберіться з друзями. Це шанс із кимось значущим для вас познайомитися.

Прикмети на 14 лютого

зорепад - весна буде теплою;

яка погода сьогодні - такою вона буде навесні;

зоряне та ясне небо - весна буде пізньою.

14 лютого іменини

Іменини у Петра, Трифона, Миколи, Василя і Давида.