Температурні гойдалки від +8 до -8: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 14 лютого, буде сонячною та теплою вдень. Але вночі температура повітря суттєво знизиться, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Прогноз погоди в областях

    Вдень температура повітря по Україні буде коливатися від +2 до +8. Найтепліше буде у західних та південних областях, а от на сході та півночі буде прохолодніше.

    Вночі температура повітря коливатиметься від -3 до -6, а у Харківській області термометри покажуть до -8 градусів.

    Температурні гойдалки від +8 до -8: прогноз погоди на сьогодні

    Прогноз погоди у Києві

    У Києві сьогодні вдень термометри покажуть від +4 до +6. Вночі ж температура повітря опуститься до -4 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

    Температурні гойдалки від +8 до -8: прогноз погоди на сьогодні
    Завантажуємо коментарі..

    Новини

    Популярні теми форуму

    analytics