Курс валют НБУ на 14 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 14 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 13 лютого виріс до рівня 28.03 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 31,98 за 1 євро.

Курс рубля знизився рівня 3.73 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 23 коп. до 38.07 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до 30.28 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 7.07 за 1 польський злотий.