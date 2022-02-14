Курс валют НБУ на 14 лютого

Курс валют НБУ на 14 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 14 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 13 лютого виріс до рівня 28.03 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 31,98 за 1 євро.

Курс рубля знизився рівня 3.73 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 23 коп. до 38.07 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до 30.28 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 7.07 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.034 600 +0.159
EUR Євро 31.977 700 +0.099
RUB Рубль 0.372 840 --0.002
GBP Фунт стерлінгів 38.073 800 +0.231
CHF Швейцарський франк 30.283 100 +0.123
PLN Польський злотий 7.073 700 --0.024
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