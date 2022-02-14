Курс валют НБУ на 14 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 14 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 13 лютого виріс до рівня 28.03 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 31,98 за 1 євро.
Курс рубля знизився рівня 3.73 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 23 коп. до 38.07 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до 30.28 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 7.07 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.034 600
|EUR
|Євро
|31.977 700
|RUB
|Рубль
|0.372 840
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.073 800
|CHF
|Швейцарський франк
|30.283 100
|PLN
|Польський злотий
|7.073 700