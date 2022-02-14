Цікаві факти про найпопулярніший відеохостинг світу

Найпопулярніший відеохостинг YouTube у понеділок відзначає свій день народження. 14 лютого 2005 року його заснували три співробітники PayPal: Чад Герлі, Стівен Чені та Джавед Карім, повідомляє Обозреватель.

Сьогодні YouTube – один із підрозділів корпорації Google та другий за відвідуваністю сайт світу.

1. YouTube спочатку планувався як сайт знайомств

Його навіть хотіли назвати Tune In Hook U ("мотив для зустрічі"). Ідея полягала в тому, щоб користувачі могли розміщувати на ресурсі не лише фото, а й відео.

YouTube – один із підрозділів Google. Джерело: Pixabay

2. Перше відео на YouTube було знято у зоопарку

Воно з'явилося на сайті 23 квітня 2005 року та тривало 18 секунд. Джоїд Карім на ньому стоїть у зоопарку Сан-Дієго.

За весь час існування відео переглянули понад 221 мільйон разів, а кількість коментарів перевищила 10 мільйонів.

3. Google купила YouTube за 1,65 мільярда доларів

Угода відбулася у 2006 році – лише через півтора роки після створення ресурсу. І хоча деякі вважали, що ціна була надто високою, відеохостинг швидко став популярним у мережі. Восени 2006 року його частка зі всіх звернень до відеоресурсів становила 46%.

Google купила YouTube за 1,65 мільярда доларів. Джерело: Pixabay

4. Nike першою зібрала мільйон переглядів на YouTube

Вірусне відео Nike за участю футболіста Роналдіньо (Бразилія) стало першим, хто зібрав 1 мільйон переглядів. У ньому Роналдіньо надягає бутси, карбує м'яч, а потім чотири рази поспіль потрапляє в перекладину, не даючи м'ячу впасти.

5. Gangnam Style – перший ролик, який зібрав 1 мільярд переглядів

Хіт південнокорейського репера PSY за назвою Gangnam Style став першим в історії відео, яке зібрало 1 мільярд переглядів. Рекорд було зафіксовано 21 грудня 2012 року. На сьогоднішній день ролик переглянули понад 4 мільярди разів.

6. Despacito – найпопулярніший кліп YouTube

Кліп на пісню Luis Fonsi та Daddy Yankee під назвою Despacito залишається абсолютним рекордсменом YouTube. Його переглянули понад 7,7 мільярда разів, а перший мільярд кліп зібрав за 97 днів.

7. У 2020 році YouTube посилив вимоги до дитячих відео

У січні 2020 року YouTube посилив правила для "дитячого контенту" відповідно до закону США про захист особистих даних дітей в інтернеті (COPPA). За його порушення Google у 2019 році заплатила рекордний штраф у розмірі 170 мільйонів доларів.