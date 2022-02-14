У Росії злетів курс долара

Курс долара на початку ранкових торгів понеділка, 14 лютого, злетів на тлі посилення геополітичних ризиків та перевищив 78 рублів уперше з 28 січня. Про це свідчать дані Московської біржі, повідомляє Лента.Ру.

Курс долара на момент відкриття торгів (6:00 за київським часом) виріс до 78,29 рубля, що стало максимумом з 28 січня. Курс євро водночас виріс до 88,32 рубля.

Падіння російської валюти посилилося після того, як низка країн закликала своїх громадян покинути Україну через нестабільну ситуацію. Зокрема, Великобританія розпочала евакуацію співробітників посольства з Києва.

Окрім цього, продовжують звучати заяви про можливу агресію проти України з боку Росії. Президент США Джо Байден раніше заявив, що Росія "вторгнеться" в Україну 16 лютого. При цьому американський держсекретар Ентоні Блінкен не став підтверджувати заяву лідера країни. У Москві спростовують повідомлення про агресивні плани щодо України.