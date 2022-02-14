Канцлер Німеччини сьогодні приїде в Київ

На тлі пікової міжнародної напруги навколо загрози російської військової операції Україну сьогодні відвідає канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Новое время.

У Києві Олаф Шольц 14 лютого зустрінеться з Володимиром Зеленським перед тим, як вирушить до Москви: на 15 лютого запланована зустріч німецького канцлера із президентом Росії Володимиром Путіним. Як очікується, Шольц попередить президента РФ про всю тяжкість економічних наслідків, які очікують Москву в разі нового вторгнення в Україну.

Сьогодні спільна пресконференція Шольца та Зеленського запланована на 14:20 за київським часом.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав київський візит Шольца "надзвичайно важливим".

"У нас немає якихось надто завищених очікувань, але це буде перша тривала предметна розмова між канцлером Німеччини та президентом України, де вони справді синхронізують свої позиції, з якими канцлер поїде до Москви" , — пояснив Кулеба.

В Офісі президента України раніше висловлювали надію, що візит Олафа Шольца буде "змістовним", а Німеччина продовжить грати одну з ключових ролей у спробах досягти мирного врегулювання.

Канцлер Німеччини відвідає Київ на тлі критики неоднозначної позиції його країни у міжнародному протистоянні російській агресії в Україні. Берлін залишається найбільш неподатливою і лояльною до Москви державою серед впливових країн Великої сімки, відмовляючись від постачання озброєнь в Україну з посиланням на історичну прихильність Німеччини такому рішенню через "колективну провину" німців за Другу світову війну. Крім того, Шольц утримується від прямих обіцянок заблокувати Північний потік — 2 у разі вторгнення РФ в Україну.

Такий підхід зіткнувся з критикою нового уряду ФРН і за кордоном, і вдома. Десятки німецьких інтелектуалів у відкритому листі закликали владу країни переглянути політику щодо РФ, а в Сенаті США звучать заклики до ФРН допомогти Києву "військовим потенціалом".

На цьому фоні 7 лютого Шольц побував у Вашингтоні, де обговорив російську загрозу із президентом США Джо Байденом. А 8 лютого канцлер ФРН ухвалив у Берліні президентів Польщі та Франції, з якими озвучив спільну заяву на підтримку України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в Україні 14 лютого 2022 — онлайн

07:42 У Бундестазі пропонують конфіскувати нерухомість російських олігархів

Заступник голови фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер Ламбсдорф заявив, що Німеччині слід "політично підходити до санкційного питання" щодо Росії замість "чисто юридичного розуміння санкцій".

Наприклад, запропонував він, нерухомість російських олігархів у ФРН могла б бути конфіскована — у вигляді санкцій у разі вторгнення Росії в Україну. Як інші можливі заходи він згадав обмеження свободи переміщення та заморожування рахунків.

На думку Ламбсдорфа, президенту РФ Володимиру Путіну має бути ясно, що напад на Україну означатиме "кінець відносин із Європою".

07:20 "Німецьке лицемірство": посол України в Німеччині різко прокоментував інформацію про спірний експорт до Росії

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відреагував різкою критикою на адресу Берліна на матеріал німецької газети Welt am Sonntag (див. нижче), яка розкрила масштаби експорту товарів подвійного призначення з ФРН до Росії.

"Німецьке лицемірство: ні зброї для самооборони України проти російського військового вторгнення. Але 366 млн євро (!) німецького експорту товарів подвійного призначення до Росії лише у 2020 році, які можуть бути використані для нарощування виробництва озброєнь (№ 4 в експортному списку). Попри санкції ЄС!" — написав Мельник.

06:32 Контракти на 366 млн євро: напередодні візиту Шольца у ФРН вийшло гучне розслідування щодо постачання товарів подвійного призначення з Німеччини до Росії

12 лютого німецьке видання Welt am Sonntag (недільний номер щоденної газети Die Welt) оприлюднило матеріал про те, що вже після анексії Криму німецькі компанії поставили в Росію значний обсяг товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

Видання стверджує, що отримало у своє розпорядження дані Міністерства економіки Німеччини, які раніше не публікувалися. З них випливає, що лише у 2020 році це відомство та підзвітне йому Федеральне управління економіки та експортного контролю (BAFA) видало 673 ліцензії на експорт т.зв. товарів подвійного призначення до Росії. Їхня загальна вартість склала майже 366 мільйонів євро.

Такі товари можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Серед них може бути, наприклад, обладнання, яке можна використати для виробництва озброєнь, технології для авіабудування чи певні хімічні речовини.

"Значний обсяг таких поставок з Німеччини дивує, оскільки з моменту анексії Криму в 2014 році, згідно з нормами ЄС, до експорту подібного роду в Росію застосовувалися суворіші критерії, аніж щодо інших країн. Тому постає питання, чи достатньо ретельні перевірки щодо цього здійснювали німецькі регуляторні органи" , — пише Welt am Sonntag.

Видання також наголошує, що у 2020 році Росія посіла четверте місце серед покупців товарів подвійного призначення в Німеччині після Китаю (контракти на 1,6 млрд євро), США (1 млрд євро) та Бразилії (371 млн євро). Вартість товарів для Росії (366 млн) перевищила обсяг поставок до Франції (274 млн євро) і виявилася в рази більшою, ніж експорт таких товарів в Україну (17 млн ​​євро у 2020 році).

При цьому Німеччина відмовляється постачати в Україну будь-які види зброї, зокрема оборонну.

00:50 Шольц спробує вплинути на Путіна економічними аргументами — The Guardian

Британська газета The Guardian пише з посиланням на свої джерела в німецькому уряді, що під час свого візиту в Москву (15 лютого) Шольц спробує донести до Володимира Путіна масштаб економічних витрат для Росії у разі вторгнення в Україну.

Деякі європейські лідери, за інформацією видання, побоюються, що ця поїздка німецького канцлера "може стати останньою можливістю розрядити надзвичайно небезпечну ситуацію", яка склалася навколо України через стягування військ РФ.

Проте в урядових колах Німеччини заперечують таке драматичне трактування візиту, хоча й визнають "дуже тривожну загальну картину" на кордоні РФ з Україною, зазначає The Guardian.