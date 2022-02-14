Канцлер Німеччини вперше прибув до України (Оновлюється)

На тлі пікової міжнародної напруги навколо загрози російської військової операції Україну сьогодні відвідає канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Новое время.

У Києві Олаф Шольц 14 лютого зустрінеться з Володимиром Зеленським перед тим, як вирушить до Москви: на 15 лютого запланована зустріч німецького канцлера із президентом Росії Володимиром Путіним. Як очікується, Шольц попередить президента РФ про всю тяжкість економічних наслідків, які очікують Москву в разі нового вторгнення в Україну.

Сьогодні спільна пресконференція Шольца та Зеленського запланована на 14:20 за київським часом.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав київський візит Шольца "надзвичайно важливим".

"У нас немає якихось надто завищених очікувань, але це буде перша тривала предметна розмова між канцлером Німеччини та президентом України, де вони справді синхронізують свої позиції, з якими канцлер поїде до Москви" , — пояснив Кулеба.

В Офісі президента України раніше висловлювали надію, що візит Олафа Шольца буде "змістовним", а Німеччина продовжить грати одну з ключових ролей у спробах досягти мирного врегулювання.

Канцлер Німеччини відвідає Київ на тлі критики неоднозначної позиції його країни у міжнародному протистоянні російській агресії в Україні. Берлін залишається найбільш неподатливою і лояльною до Москви державою серед впливових країн Великої сімки, відмовляючись від постачання озброєнь в Україну з посиланням на історичну прихильність Німеччини такому рішенню через "колективну провину" німців за Другу світову війну. Крім того, Шольц утримується від прямих обіцянок заблокувати Північний потік — 2 у разі вторгнення РФ в Україну.

Такий підхід зіткнувся з критикою нового уряду ФРН і за кордоном, і вдома. Десятки німецьких інтелектуалів у відкритому листі закликали владу країни переглянути політику щодо РФ, а в Сенаті США звучать заклики до ФРН допомогти Києву "військовим потенціалом".

На цьому фоні 7 лютого Шольц побував у Вашингтоні, де обговорив російську загрозу із президентом США Джо Байденом. А 8 лютого канцлер ФРН ухвалив у Берліні президентів Польщі та Франції, з якими озвучив спільну заяву на підтримку України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в Україні 14 лютого 2022 — онлайн

13:50 "Карайте Путіна, а не Україну!" — на алеї Героїв Небесної сотні в Києві проводять акцію із закликами до Шольца

Як очікується, сьогодні пізніше Олаф Шольц має покласти квіти до меморіалу Героям Небесної сотні в Києві. Біля нього вже проводять звернену до Німеччини акцію Punish Putin, not Ukraine (Карайте Путіна, а не Україну). Пікет є нечисленним і зібрав близько 15 осіб, повідомляє Укрінформ.

Раніше цю акцію анонсували Рух опору капітуляції та Мережа захисту національних інтересів АНТС. Головні вимоги активістів до німецького уряду є такими:

відмовитися від примусу України до виконання Мінських домовленостей;

не допустити запуску Північного Потоку-2;

"не вести з Росією жодних перемовин, доки не буде звільнено громадян України, незаконно утримуваних у російських катівнях";

запровадити санкції проти лобістів російських інтересів в Німеччині;

заборонити в'їзд в країну людям з оточення Путіна та їхнім сім'ям.

13:30 "Для нього це дуже складно": журналіст DW розповів НВ про те, які завдання намагається вирішити Шольц у Києві та Москві

Для нового канцлера Німеччини візит в Україну та РФ на піку кризової ситуації навколо російської загрози є дуже складним, переконаний редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко.

"Він [Олаф Шольц] не експерт з зовнішньої політики, не експерт зі Східної Європи, не експерт з України. Тобто для нього це все нове, треба вивчати людей, ситуацію. Відразу він прилітає в кризу, тож для нього це дуже складно" , — зазначив Гончаренко. ﻿

Журналіст додав, що Шольц намагатиметься вирішити відразу кілька завдань щодо загрози нового російського вторгнення в Україну.

"Звичайно, для України найважливіше питання, чи буде Німеччина надавати зброю. Я, чесно кажучи, не очікую тут великих змін. Можливо, Німеччина вирішить надати Україну нелетальну зброю. Це можуть бути прилади нічного бачення або радари, тобто не кулемети, не гармати. <...> Я думаю, що Німеччина обіцятиме гроші - фінансову підтримку. Це традиційна лінія німецької дипломатії" , — розповів Гончаренко.

Питання Північного потоку — 2 для німецького канцлера є одним із найскладніших, вважає редактор DW:

"Я думаю, що позиція Німеччини така: якщо відбудеться справжня велика війна, то Північний потік буде закрито, тобто не буде реалізовано. Думаю, у цьому немає підстав сумніватися".

13:16 Переговори Зеленського та Шольца розпочалися

Президент України зустрів Олафа Шольца на ґанку Маріїнського палацу, вони обмінялися рукостисканням перед камерами.

Після завершення особистої зустрічі двох лідерів відбудуться українсько-німецькі переговори під головуванням Володимира Зеленського та Олафа Шольца.

13:10 "Пакет активізації переговорів у нормандському форматі" — Фесенко про мету візиту Шольца в Україну

"Візит планувався в пакеті активізації перемовин у Нормандському форматі. Але після переговорів у Берліні політичних радників, коли українська сторона не пішла на поступки росіянам (а Росія, як і раніше, ультимативно вимагає миру на своїх умовах, що для нас неприйнятно), ситуація майже тупикова в цьому сенсі. Певні зусилля якось стримати російську агресію, якось зберегти саму переговорну лінію будуть безумовно, але ще раз підкреслюю, — шанси на прориви мінімальні" , — вважає Фесенко.

12:50 Олаф Шольц прилетів у Київ

Про це повідомив телеканал Україна 24, показавши виїзд кортежу канцлера з аеропорту Бориспіль.

12:35 Північний потік — 2 на порядку денному: у Кремлі прокоментували теми переговорів Путіна та Шольца

Головними темами завтрашніх переговорів президента РФ Володимира Путіна та канцлера ФРН Олафа Шольца буде ситуація навколо України, російські вимоги щодо "гарантій безпеки" та функціонування газопроводу Північний потік -2, повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

12:15 Не лише переговори з президентами: що ще робитиме Шольц у Києві та Москві

У Києві під час візиту німецького канцлера передбачено протокольне покладання квітів до могили невідомого солдата та пам’ятника Героям Небесної сотні у Києві, повідомляє DW.

У Москві 15 лютого запланована зустріч Шольца не лише з Путіним, але й з представниками російського громадянського суспільства (у резиденції німецького посла в Москві).

11:30 "Терміново очікуємо від Москви ознак деескалації" — Шольц прокоментував свій візит в Україну та РФ

"Сьогодні в Києві та завтра і Москві я продовжу наші переговори щодо все ще дуже серйозної ситуації біля українського кордону. У Києві для мене важливо висловити нашу незмінну солідарність та підтримку Україні" , — написав Шольц у Твіттері перед вильотом до Києва.

Von Moskau erwarten wir dringend Zeichen der Deeskalation. Eine weitere militärische Aggression hätte sehr schwerwiegende Konsequenzen für Russland. Darin bin ich mir mit unseren Verbündeten absolut einig. Wir erleben eine sehr, sehr ernste Bedrohung des Friedens in Europa. (2/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

Він також додав: "Ми терміново очікуємо на ознаки деескалації від Москви. Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. У цьому я абсолютно згоден з нашими союзниками. Ми спостерігаємо дуже і дуже серйозну загрозу миру в Європі".

10:40 Під час візиту в Київ Шольц звернеться до Москви з вимогою про "негайні ознаки" деескалації - AFP

#BREAKING During visit to Ukraine Germany's Scholz demands 'immediate signs' of de-escalation from Moscow pic.twitter.com/YMESOqGn1u — AFP News Agency (@AFP) February 14, 2022

09:20 "Не час для покірливості" — FT розповіла про очікування команди Шольца від його поїздки до Москви та Києва

Financial Times описує поїздку Шольца до Києва та Москви як "нову спробу утримати Володимира Путіна від подальшого вторгнення в Україну". З посиланням на помічників Шольца видання пише, що канцлер Німеччини "не втрачає надії" на те, що дипломатія може запобігти війні. Водночас в оточенні лідера ФРН не очікують на проривів від його переговорів з Путіним.

"Я не припускаю, що за підсумками [візитів] ми отримаємо певний конкретний результат", — сказав один з німецьких чиновників. Однак вони наполягають на тому, що "зараз не час для покірливості". Свою головну мету Шольц вбачає в тому, щоб "краще зрозуміти цілі Росії та спробувати з’ясувати, чи є хоч якісь способи повернутися до прямого діалогу".

08:50 Голова МЗС Німеччини: немає жодних ознак, що збройний конфлікт невідворотний

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що на тлі загрози російського вторгнення в Україну Європа опинилася в "украй небезпечній ситуації". Водночас, за її словами, поки що "немає жодних ознак того, що збройний конфлікт — це вже вирішене питання".

08:12 "Послабте зашморг на шиї України" — Штайнмаєр, переобраний президентом Німеччини, звернувся до Путіна

Франк-Вальтер Штайнмаєр, який 13 лютого був вдруге обраний президентом Німеччини звернувся із закликом до російського лідера Володимира Путіна.

"Я звертаюсь до президента Путіна. Послабте зашморг на шиї України, шукайте разом з нами шлях, який збереже мир у Європі" , — підкреслив Штайнмаєр напередодні візиту Олафа Шольца в Україну та РФ.

"Ми перебуваємо у небезпеці військового конфлікту, війни у Східній Європі […] Відповідальність за це несе Росія" , — підкреслив німецький президент учора, після того, як його переобрали на посаду у Федеральних зборах ФРН.

07:42 У Бундестазі пропонують конфіскувати нерухомість російських олігархів

Заступник голови фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер Ламбсдорф заявив, що Німеччині слід "політично підходити до санкційного питання" щодо Росії замість "чисто юридичного розуміння санкцій".

Наприклад, запропонував він, нерухомість російських олігархів у ФРН могла б бути конфіскована — у вигляді санкцій у разі вторгнення Росії в Україну. Як інші можливі заходи він згадав обмеження свободи переміщення та заморожування рахунків.

На думку Ламбсдорфа, президенту РФ Володимиру Путіну має бути ясно, що напад на Україну означатиме "кінець відносин із Європою".

07:20 "Німецьке лицемірство": посол України в Німеччині різко прокоментував інформацію про спірний експорт до Росії

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відреагував різкою критикою на адресу Берліна на матеріал німецької газети Welt am Sonntag (див. нижче), яка розкрила масштаби експорту товарів подвійного призначення з ФРН до Росії.

"Німецьке лицемірство: ні зброї для самооборони України проти російського військового вторгнення. Але 366 млн євро (!) німецького експорту товарів подвійного призначення до Росії лише у 2020 році, які можуть бути використані для нарощування виробництва озброєнь (№ 4 в експортному списку). Попри санкції ЄС!" — написав Мельник.

06:32 Контракти на 366 млн євро: напередодні візиту Шольца у ФРН вийшло гучне розслідування щодо постачання товарів подвійного призначення з Німеччини до Росії

12 лютого німецьке видання Welt am Sonntag (недільний номер щоденної газети Die Welt) оприлюднило матеріал про те, що вже після анексії Криму німецькі компанії поставили в Росію значний обсяг товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

Видання стверджує, що отримало у своє розпорядження дані Міністерства економіки Німеччини, які раніше не публікувалися. З них випливає, що лише у 2020 році це відомство та підзвітне йому Федеральне управління економіки та експортного контролю (BAFA) видало 673 ліцензії на експорт т.зв. товарів подвійного призначення до Росії. Їхня загальна вартість склала майже 366 мільйонів євро.

Такі товари можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Серед них може бути, наприклад, обладнання, яке можна використати для виробництва озброєнь, технології для авіабудування чи певні хімічні речовини.

"Значний обсяг таких поставок з Німеччини дивує, оскільки з моменту анексії Криму в 2014 році, згідно з нормами ЄС, до експорту подібного роду в Росію застосовувалися суворіші критерії, аніж щодо інших країн. Тому постає питання, чи достатньо ретельні перевірки щодо цього здійснювали німецькі регуляторні органи" , — пише Welt am Sonntag.

Видання також наголошує, що у 2020 році Росія посіла четверте місце серед покупців товарів подвійного призначення в Німеччині після Китаю (контракти на 1,6 млрд євро), США (1 млрд євро) та Бразилії (371 млн євро). Вартість товарів для Росії (366 млн) перевищила обсяг поставок до Франції (274 млн євро) і виявилася в рази більшою, ніж експорт таких товарів в Україну (17 млн ​​євро у 2020 році).

При цьому Німеччина відмовляється постачати в Україну будь-які види зброї, зокрема оборонну.

00:50 Шольц спробує вплинути на Путіна економічними аргументами — The Guardian

Британська газета The Guardian пише з посиланням на свої джерела в німецькому уряді, що під час свого візиту в Москву (15 лютого) Шольц спробує донести до Володимира Путіна масштаб економічних витрат для Росії у разі вторгнення в Україну.

Деякі європейські лідери, за інформацією видання, побоюються, що ця поїздка німецького канцлера "може стати останньою можливістю розрядити надзвичайно небезпечну ситуацію", яка склалася навколо України через стягування військ РФ.

Проте в урядових колах Німеччини заперечують таке драматичне трактування візиту, хоча й визнають "дуже тривожну загальну картину" на кордоні РФ з Україною, зазначає The Guardian.