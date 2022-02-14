Японія евакуює майже всіх працівників посольства в Україні

Міністерство закордонних справ Японії оголосило про евакуацію майже всіх співробітників посольства в Україні через зростання напруженості, повідомляє УНІАН.

Японських громадян, які перебувають в Україні, закликають негайно покинути країну.

У неділю, 13 лютого, міністерство заявило, що після евакуації посольство в Києві виконуватиме лише обмежені функції.

Раніше, у п'ятницю, японське МЗС підвищило попередження про загрозу безпеці в Україні до найвищого, четвертого рівня.

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати та їхні союзники вже закликали своїх громадян негайно покинути Україну, адже напад Росії може статися в будь-який момент.

Росія своєю чергою звинуватила західні країни та ЗМІ в поширенні брехні.

Тим часом через загрозу російській агресії Канада та Австралія евакуюють свої посольства з Києва. А Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова і скорочує штат посольства в Києві.

Міністр закордонних справ Ізраїлю домовився з українськими колегами про те, що в разі початку вторгнення ізраїльське посольство буде перенесено з Києва до Львова.

Сім'ї співробітників латвійського посольства покинули Україну.

А французький посол в Україні закликав усіх громадян Франції, які залишаються у країні, запастися їжею, питною водою і теплим одягом.