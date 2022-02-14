У Грузії трапився землетрус

Увечері 13 лютого Грузію сколихнув землетрус магнітудою 6,2, який відчули й у сусідніх країнах. Момент також потрапив до прямого ефіру місцевого телеканалу. Про це, з посиланням на Національний центр сейсмології, повідомляє Обозреватель.

Це трапилося о 22:25 за місцевим часом поблизу села Самбеба. Фахівці попередили про можливе повторення стихії.

Зазначається, що спершу сейсмологи поінформували про підземні поштовхи силою 5,8 бала за шкалою Ріхтера. А пізніше змінили магнітуду землетрусу на 6,2.

Його відчули не тільки в Самбебі, що за 53 км від грузинської столиці, а й у самому Тбілісі, інших містах. Особливо, як пишуть у мережі, на верхніх поверхах багатоповерхівок.

"Багато людей вийшли на вулицю. А за кілька хвилин трапилося кілька афтершоків" , – йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Sputnik Грузія".

Землетрус зафіксували поблизу села Самбеба

У Facebook видання додає, що момент підземних поштовхів потрапив на камери відеоспостереження і навіть в ефір грузинського телеканалу. Під час нього в студії пролунав різкий сильний шум, але ведучий не розгубився й одразу оголосив: "Схоже, це землетрус!".

У місті Дманісі вимкнулася електрика, проте подача електроенергії швидко було відновлено.

"У Бакуріані сильно відчулося, люстра гойдалася і меблі", "У Тбілісі теж", "Поштовхи сильно відчувалися в Росії, у Владивостоці" , – написали у коментарях під відео підписники.

Зазначається, що увечері 13 лютого землетруси трапилися також у Вірменії й Азербайджані. У першій країні – магнітудою 5, до того ж у деяких районах міста Гюмрі, де був епіцентр, відключилася електрика. У другій країні сила поштовхів була трохи меншою – 3,5.

Керівниця грузинського Національного сейсмологічного центру Теї Годоладзе попередила про можливі нові поштовхи. Водночас заспокоїла населення, наголосивши, що вони не будуть такими потужними – силою не більше ніж 3,2 бала.