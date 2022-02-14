Що очікується на валютному ринку у понеділок

Нагнітання ситуації навколо потенційного вторгнення Росії в Україну минулими вихідними досягло апогею. Пішли розмови про закриття повітряного простору над Україною, а деякі закордонні авіакомпанії скасували рейси до України та заборонили своїм літакам пролітати над нею. Валютний ринок із тривогою спостерігає за тим, що відбувається; негатив трансформується на очікування подальшого падіння гривні до іноземних валют.

Це вже виявилося у формуванні готівкового курсу долара у суботу та неділю, в т.ч. деякими банками, які "від гріха подалі" підняли курс продажу до 29 гривень. Сьогодні всі ці побоювання «хлинуть» на міжбанківський валютний ринок. Вкрай важлива миттєва та адекватна реакція Національного банку. Якщо регулятор з самого ранку оголосить про проведення масованих валютних інтервенцій із продажу доларів, це зможе частково заспокоїти ринок та нормалізувати ситуацію. В іншому випадку ажіотажний попит може перерости в панічний.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 28,10/28,30-28,40 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара у вихідні мінялася дуже динамічно. Ще вранці суботи у столиці долар продавали по 28,20-28,25 гривень, але така ціна швидко зникла. Вже в обід цінник на готівкового американця підняли до 28,50-28,55 гривень, але на цьому зростання не закінчилося. З ранку неділі з'явилися ознаки стабілізації ситуації і долар навіть трохи подешевшав. Але вже після обіду цінники знову поповзли вгору, а ввечері неділі великий оптовий обмінний пункт столиці виставив на продаж долар по 28,80 гривень. Виходячи з цього, логічно припустити, що сьогодні оптові обмінні пункти Києва почнуть продаж долара за ціною від 28,70 до 29,00 гривень (залежно від наявності попиту в тому чи іншому обміннику). Далі все цілком і повністю залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на міжбанку. Найменший натяк на стабілізацію ситуації і цінники почнуть швидко переписувати у бік зниження.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці скоригувався після різкого зростання напередодні ввечері і опустився до позначки 1,1331 долара, оскільки всі світові фінансові ринки відреагували на опубліковані дані щодо інфляції в США, які показали рекордне зростання цін за останні 40 років. Вранці понеділка він торгується в діапазоні 1,1337-1,1367 долара, намагаючись вирости вкотре. Готівковий євро у вихідні подорожчав до 32,50-32,55 гривень. За такою ціною його почнуть продавати вранці. Далі все залежатиме від ситуації з готівковим доларом: євро слідуватиме строго за ним.

Російський рубль падає під тиском зростаючої геополітичної напруги. Вранці понеділка він ненадовго опустився до 78,10 руб. Готівковий рубль на вихідних різко впав у ціні: його продавали здебільшого по 3,65 гривні за 10 рублів. За 3,65-3,68 гривні його почнуть продавати у понеділок уранці. Далі все залежатиме від ситуації з гривнею та поведінки самого рубля у світі. Можливі різкі зміни ціни на рубль протягом дня.