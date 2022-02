Бен Аффлек зворушив Джей Ло особливим подарунком до Дня закоханих

Цього року Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відзначають перший День святого Валентина після возз'єднання, повідомляє Сьогодні.

Хоч Дженніфер Лопес і зізнавалася, що не хоче говорити про особисте життя та своєму романі з Беном Аффлеком, але подарунком напередодні Дня святого Валентина не могла не поділитися. Аффлек під пісню Дженніфер On my way із саундтреку до фільму "Перший зустрічний" змонтував зворушливе відео зі спільних знімків. Роликом Лопес поділилася з шанувальниками, але не в соцмережах, а у спеціальному розсиланні JLo.

У ролику можна побачити й неопубліковані ранні фото.

Джей Ло показала архівні фото з Беном Аффлеком / Фото: скриншот

Дженніфер Лопес поділилася рідкісними фото з Беном Аффлеком / Фото: скриншот