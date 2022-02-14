Windows 11 знову зламала принтери

Інсталяція чергового оновлення для Windows 11 може викликати проблеми з підключенням принтерів та іншої офісної техніки. Про це повідомляє китайське видання Sina, повідомляє Лента.Ру.

Користувачі ОС від Microsoft почали скаржитися на появу неполадок в системі після виходу оновлення KB5010414. Вважається, що через невідомий баг принтери та інша техніка можуть підключатися до комп'ютера з помилкою і не відповідати на команди. Як зазначили журналісти, раніше користувачі Windows 11 вже знаходили в операційній системі певні проблеми, пов'язані з роботою офісного обладнання.

"Варто відзначити, що для багатьох досвідчених користувачів баг з принтером, який знову з'явився в цьому оновленні Windows 11, вже можна назвати "старим другом"" , - написали автори.

Окрім поломок стороннього обладнання, власники ліцензійних копій Windows 11 поскаржилися на аномальне збільшення температури процесора комп'ютера. За їх словами, проблема стала актуальною після встановлення оновлення KB5010414