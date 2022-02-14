Нафта подорожчала

Котирування нафти зростають у понеділок після того, як у п'ятницю оновили максимуми з вересня 2014 року, повідомляє Интерфакс.

11 лютого нафта різко подорожчала на повідомленнях про те, що влада США чекає швидкого вторгнення Росії на територію України. Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван у п'ятницю заявив, що Росія має можливість напасти на Україну, не чекаючи завершення Олімпіади в Пекіні. Телефонна розмова між президентами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним, що відбулася в суботу, не змогла послабити напруженість, зазначає Bloomberg. Росія заперечує, що планує напасти на Україну.

Експерти побоюються, що вторгнення Росії в Україну, яке спричинить запровадження нових санкцій щодо Москви, радикально змінить глобальні потоки енергоносіїв.

До 7:15 за київським часом квітневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $1,16 (1,23%), до $95,6 за барель. У п'ятницю Brent подорожчала на $3,03 (3,3%) – до $94,44 за барель.

Березневі ф'ючерси на WTI на цей момент дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $1,41 (1,51%), до $94,51 за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на $3,22 (3,6%), до $93,1 за барель.

За минулий тиждень Brent подорожчала на 1,3%, WTI – на 0,9%.

"Нафтовий ринок чекав серйозного каталізатора, який виправдав би зростання ціни нафти вище $100 за барель, і, здається, ситуація навколо України погіршується, - зазначає аналітик Oanda Ед Мойя. - Якщо рух російських військ підтвердиться, очікування погіршення ситуації з поставками можуть призвести до стрибка цін на нафту ще на 10%.