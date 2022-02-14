Золото зростає у ціні

Вартість золота в понеділок вранці зростає, інвестори вважають за краще утримуватися від ризикових активів на тлі геополітичної напруженості, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Станом на 7:21 ціна квітневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 12,2 долара, або на 0,67%, до 1854,35 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 1%, до 23,602 долара за унцію.

У зв'язку з геополітичною напруженістю інвестори вважають за краще купувати дорогоцінний метал як актив-притулок. За словами аналітика Філіпа Нова (Phillip Nova), які наводить газета Wall Street Journal, геополітичні ризики підтримували ціни на дорогоцінні метали.

У понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорить у Києві на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським ситуацію на кордоні з Росією, а також економічну взаємодію. Пізніше, 15 лютого, він попрямує до Москви на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

На думку експерта, якщо Шольц не просигналізує про зниження напруженості, то імпульс, швидше за все, буде на боці цін на золото, які можуть піднятися до 1900 доларів за унцію.