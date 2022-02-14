Агентство Fitch знизило рейтинг Туреччини

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Туреччини в іноземній валюті до "В+" з "ВВ-", прогноз рейтингу негативний, йдеться в повідомленні агентства, повідомляє Прайм.

"Рейтинг Туреччини відображає слабку надійність та передбачуваність політики, високу інфляцію, низьку зовнішню ліквідність порівняно з високими вимогами до зовнішнього фінансування та доларизації, а також геополітичні ризики", - пояснює агентство.

Fitch не очікує, що заходи влади щодо зниження інфляції, у тому числі депозити з валютним захистом та цільові заходи кредитування, стійко знижуватимуть ризики для макроекономічної та фінансової стабільності.

Агентство прогнозує, що інфляція досягне 38% до кінця року і складе в середньому 41% у 2022 році та 28% у 2023 році, що є другим найвищим показником серед усіх суверенних країн, що рейтингуються Fitch.