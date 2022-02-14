KIA очолила рейтинг найненадійніших і найнадійніших автомобілів

Експерти американського аналітичного агентства JDPower вивчили ринок автомобілів США у 2021 році та склали рейтинг найнадійніших автомобілів 2021 року. Перше місце стало сенсацією для ринку та дилерів: на ньому вперше опинився корейкий бренд KIA, повідомляє Прайм.

У ході складання рейтингу було опитано близько 30 тисяч власників машин 2019 року випуску, кожен із них розповів про проблеми зі своїми авто, які вони спостерігали за останні 12 місяців.

Перше місце у південнокорейської компанії Kia: у цих машин експерти нарахували в середньому 145 проблем на кожні 100 автомобілів.

Друге місце – 147 проблем на 100 машин – малознайомий росіянам бренд Buick.

Третє місце – 148 несправностей на 100 машин – південнокорейський Hyundai.

Четверте та п'яте місця – Genesis (155) та Toyota (158).

Лідери антирейтингу: