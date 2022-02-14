Мендель вперше розсекретила ім'я бойфренда

Колишня прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вперше офіційно показала свого коханого. Ним виявився відомий український економіст та ексчиновник Павло Кухта, повідомляє УНІАН.

Спільну публікацію з ним Мендель виклала у своєму Instagram. Це романтичне відео, на якому пара позує й демонструє власні почуття.

"Make Love, Not War. Закохуюся у тебе щодня… Ми в Києві. Віримо у Мир та Любов!" , - йдеться в тексті публікації.

Мендель показала свого бойфренда

Зазначимо, раніше Мендель розповідала що має особисте життя й показувала фото з коханим, проте приховувала його обличчя та ім'я.

"Багато хто намагається любити, але не вміє. Інші - вміють любити, але бояться. Дякую за те, що ти так вмієш любити й що любиш саме мене" , - написала вона наприкінці грудня минулого року.

Хто такий Павло Кухта

36-річний Кухта є керівником з політичних питань Київської школи економіки. Раніше був першим заступником міністра економіки (у часи міністра Тимофія Милованова), навіть виконував обов'язки очільника відомства. Працював у партії "Голос", був у різні часи радником прем'єр-міністра та міністра економіки.