На трасі Київ-Бориспіль працює нова система управління трафіком

За дорожньою обстановкою 17-кілометрової ділянки траси М-03 слідкують 19 інформаційних порталів та понад 130 камер, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Ця система є першою в Україні з таким функціоналом. Протягом місяця система працювала у тестовому режимі. На інформаційних табло вздовж траси у майбутньому відображатимуться дозволена для руху швидкість, наявність пробок, температура та стан дорожнього покриття.

130 камер та 19 порталів: траса Київ-Бориспіль стала найрозумнішою" автодорогою України

Для контролю та моніторингу ділянки руху на трасі використано систему Invipo. Вона дозволяє операторам контролювати та керувати дорожніми елементами з одного місця.

Щодня трасою Київ-Бориспіль проїжджає близько 85 тисяч авто. Капітальний ремонт 17-кілометрової ділянки дороги М-03 було здійснено влітку 2021 року.

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