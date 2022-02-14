На трасі Київ-Бориспіль працює нова система управління трафіком

За дорожньою обстановкою 17-кілометрової ділянки траси М-03 слідкують 19 інформаційних порталів та понад 130 камер, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Ця система є першою в Україні з таким функціоналом. Протягом місяця система працювала у тестовому режимі. На інформаційних табло вздовж траси у майбутньому відображатимуться дозволена для руху швидкість, наявність пробок, температура та стан дорожнього покриття.

Для контролю та моніторингу ділянки руху на трасі використано систему Invipo. Вона дозволяє операторам контролювати та керувати дорожніми елементами з одного місця.

Щодня трасою Київ-Бориспіль проїжджає близько 85 тисяч авто. Капітальний ремонт 17-кілометрової ділянки дороги М-03 було здійснено влітку 2021 року.