У СБУ закликали не піддаватися паніці та зберігати спокій

У Службі безпеки України заявили, що Україна зіткнулася з системним нагнітанням паніки, поширенням фейків та викривленням реального стану речей. Тому в спецслужбі закликають українців не піддаватися паніці та зберігати спокій.

Про це йдеться в заяві﻿ СБУ.

"Служба безпеки у межах своєї компетенції постійно аналізує різні сценарії розвитку подій – є чіткий план дій на кожен із них. Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами влади ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. І вже робимо це" , – заявили в Службі безпеки.

На думку СБУ, нинішнє нагнітання в інформаційному просторі має на меті "посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність" .

В спецслужбі додали, що працюють в посиленому режимі в усіх регіонах України.

"Стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні" , – відзначили в СБУ.

В Службі безпеки закликали керуватися інформацією з офіційних джерел, а не анонімних.