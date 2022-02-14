Wuling оновить свій популярний мініатюрний електромобіль

Популярний китайський електрокар скоро чекає на планове оновлення. Причому воно пов'язане не з погіршенням продажу, а скоріше навпаки. Через великий попит Wuling вирішив покращити агрегат та замінити батарею на більш ємну, повідомляє Автоцентр.

За деякими даними, оновлена версія Wuling Hongguang Mini EV отримає акумулятор ємністю 26,5 кВтг, здатний забезпечити запас ходу 280 км за місцевим стандартом CLTC. Зараз його пропонують із декількома варіантами батарей на вибір, які забезпечують від 120 до 170 км колії.

Крім нової батареї мініатюрному електромобілю обіцяні інші фари та світлодіодні ліхтарі. У салоні з'являться нові сидіння, рульове колесо та панель приладів. Не залишать поза увагою дверні карти та килимки.

Крім стандартної версії у продажу з'явиться і кабріолет. Його концепт марка показала минулого року. Відкритий Hongguang Mini EV укомплектують електродвигуном, що видає 41 к.с. та акумулятором ємністю 26,5 кВтг. Також обіцяна спеціальна версія хетчбека - Gameboy з мотором 33 к.с., що відрізняється від базової моделі скоригованої зовнішністю.

Планове оновлення стандартного Wuling Hongguang Mini EV дозволить збільшити його життєвий цикл. А також одночасно скласти конкуренцію іншим не менш популярним моделям із таким же доступним цінником.