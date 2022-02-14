РФ відповіла на вимогу Києва пояснити активність на кордоні – журналіст

У Росії визнали неприйнятними вимоги надати детальні пояснення щодо своєї військової діяльності в районах, що прилягають до території України та у тимчасово окупованому Криму, повідомляє Корреспондент.

Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його даними, Москва вже відреагувала на вимоги України.