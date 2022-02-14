РФ відповіла на вимогу Києва пояснити активність на кордоні – журналіст
У Росії визнали неприйнятними вимоги надати детальні пояснення щодо своєї військової діяльності в районах, що прилягають до території України та у тимчасово окупованому Криму, повідомляє Корреспондент.
Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
За його даними, Москва вже відреагувала на вимоги України.
"У відповіді йдеться, що вона не веде жодної незвичайної військової діяльності на своїй території, і що запит України відповідно до Віденського документа ОБСЄ є неприйнятним", - повідомив він.