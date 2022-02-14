У Туркменістані стартувала виборча кампанія з позачергових президентських виборів

﻿Центральна комісія з проведення виборів та референдумів (ЦВК) з 14 лютого оголошує про початок виборчої кампанії з позачергових виборів президента Туркменістану, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Це рішення було ухвалено в неділю на засіданні ЦВК, головною темою якого стала підготовка до виборів президента Туркменістану згідно з Конституцією та законодавством країни.

"Центральна комісія з проведення виборів та референдумів з 14 лютого 2022 року оголошує про початок виборчої кампанії, що включає кілька етапів - висування кандидатів, їх реєстрацію, зустрічі з виборцями" , - йдеться в повідомленні.

Під час засідання ЦВК було затверджено календарний план заходів з підготовки та проведення виборів.

Зокрема, наголошується, що з 14 лютого політичні партії та ініціативні групи громадян почнуть проводити збори з висування своїх кандидатів на найвищу державну посаду.

"За ходом виборчої кампанії спостерігатимуть не лише національні спостерігачі з боку політичних партій та громадських організацій, а й міжнародні експерти та спостерігачі" , - пише газета "Нейтральний Туркменістан".

У засіданні взяли участь члени ЦВК, робочих груп, створених при Центрвиборчкомі, представники політичних партій та громадських організацій, ЗМІ.

Як раніше повідомлялося, у суботу постановою меджлісу Міллі Генгеша (нижньої частини парламенту) Туркменістану на 12 березня 2022 року призначено позачергові вибори президента Туркменістану відповідно до статті 81 Конституції та статті 86 Виборчого кодексу Туркменістану. Ця стаття кодексу стосується проведення дострокових виборів.

Минулої п'ятниці на засіданні (Халк Маслахати) Народної Ради Гурбангули Бердимухамедов, який обіймає посаду президента 15 років, заявив про намір поступитися своєю посадою молодому керівнику, залишивши за собою лише посаду голови Халк Маслахати (верхньої палати парламенту) країни.