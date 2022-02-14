Україна може відмовитись від вступу до НАТО – Пристайко

Україна може скасувати подання заявки на вступ до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні, повідомляє Ділова столиця.

Про це в ефірі BBC Radio 5﻿ заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Журналіст спитав дипломата, чи може Київ піти на такий крок заради миру.

"Ми могли б, особливо під загрозою, нас можуть до цього підштовхнути. ... Ми гнучкі у пошуку найкращого виходу, якщо нам доведеться піти на якісь серйозні поступки, це те, що ми могли б зробити" , — сказав Пристайко.

Радіостанція вказує, що такий крок означав би відмову України від мети, записаної у її Конституції.